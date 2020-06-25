شكرا لقرائتكم خبر عن «فايق»: تخصيص مبنى لـ«القومي لحقوق الإنسان» يعكس اهتمام الدولة بالجانب الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تخصيص وإقامة مبنى مستقل للمجلس وتجهيزه بأحدث الأجهزة الحديثة يعكس مدى الاهتمام بالجانب الإنساني وتحسين والارتقاء بحالة حقوق الإنسان.

وقال فايق، في تصريح صحفي، خلال تفقده مبنى المجلس الجديد في القاهرة الجديدة، الخميس، إن تجهيز المبنى بأحدث أجهزة الاتصالات واللوجستيات من شأنه يساعد في ربط المقر الرئيسي للمجلس بفروعه على مستوى الجمهورية بما يؤدى في النهاية إلى سرعة التعامل والتفاعل مع منظومة شكاوى حقوق الإنسان.

وأضاف أن تجهيز المجلس بمكتبة حديثة رقمية من شأنه يساعد في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

ووجه فائق الشكر للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والشركة الوطنية التي تشرف على بناء وتجهيز المبنى بجميع ملحقاته من أجهزة فنية ومعدات لوجيستية وأجهزة اتصالات.

يذكر أنه من المنتظر أن يتم افتتاح المبنى الجديد للمجلس في شهر أكتوبر المقبل.

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