شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تطهير خزانات مياه لجان الثانوية العامة بالمدارس والاستراحات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مديرية الصحة أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والخدمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد .
وأعلن فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أنه طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وباشراف الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة تم استكمال ومتابعة سلامة المياه في خزانات المياه بلجان امتحانات الثانوية العامة وتحليلها للوقوف على سلامتها عن طريق إدارة صحة البيئة ومراقبي صحة البيئة بوسط مدينة العريش ومركزى صحة المساعيد والعبور.
وأشار إلى أنه سبق قيام الفريق الوقائى بتطهير خزانات المياه في المدارس الموجود بها مقار للجان امتحانات الثانوية العامة، وكذا الاستراحات الخاصة برؤساء ومراقبى وملاحظى اللجان.. وذلك ضمن خطط الإستعداد التام لامتحانات الثانوية العامة، وحرصا على سلامة أبنائنا الطلاب ورؤساء ومراقبى وملاحظى اللجان .
ولفت إلى أن المديرية مستمرة في أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والميادين العامة والشوارع الرئيسية والمنازل في مختلف مدن المحافظة.. إلى جانب تطهير وتعقيم مبانى المدارس واللجان الخاصة بالامتحانات واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة بالتعاون مع مديريات الخدمات والمؤسسات المعنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
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