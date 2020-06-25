شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: قطع عرضي لشارع الهرم عند تقاطعه مع شارعي سويلم والإسلام 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت محافظة الجيزة بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للبدء في نقل المرافق غاز طبيعي والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو أنفاق الخط الرابع.
وأعلنت المحافظة في يبان، الخميس، أنه سيتم إجراء قطع عرضي لشارع الهرم عند تقاطعه مع شارع سويلم والإسلام بالاتجاهين ابتداء من الساعة الثانية عشر صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا طوال فتره الأعمال ولمده ثلاثة أيام من يوم الجمعة الموافق ٢٦-٦-٢٠٢٠ حتى يوم الأحد الموافق ٢٨-٦-٢٠٢٠ وذلك دون تعطيل للحركة المرورية.
ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية بالأشراف والمتابعة الميدانية للأعمال وسرعه رد الشيء لأصله عقب انتهاء الأعمال.
وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.
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