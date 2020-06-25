شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: لا تسريب.. وضبط 3 طلاب متورطين فى نشر الأسئلة عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التريبة والتعليم والتعليم الفنى أنه لا صحة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشهادة الثانوية العامة. ورصدت غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة تصوير طلاب أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الأجنبية، بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتم ضبط الطلاب «ى. م. أ» بإدارة العبور بمحافظة القليوبية، و«ع. ف. ع» من إدارة الدلنجات بمحافظة البحيرة، و«م. س. س» بإدارة بنى سويف بمحافظة بنى سويف، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين.

وأكدت الوزارة أنه بشأن ما أثير عن الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى في لجنة جرجا الثانوية بنين، بمحافظة سوهاج، أمس، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تواصلت مع عضو لجنة الإدارة، وأكد أن الفيديو تم تصويره قبل بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى بساعتين، وأنه بعد دخول الطلاب فناء المدرسة، عقب إجراءات التعقيم، حاول بعض الطلاب التواصل مع ذويهم، ما ترتب عليه إعادة إجراءات التفتيش قبل دخول اللجان وضبط الهواتف المحمولة.

وأهابت الوزارة بعدم الانسياق وراء شائعات يروجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى، منعا لإثارة البلبلة.

من جانبه قال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين، رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة، في يومها الثانى، سارت بشكل جيد دون حدوث مشاكل من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ واطمأنت غرفة العمليات المركزية، قبل بدء الامتحان، على وصول أوراق الأسئلة إلى لجان المحافظات، وحضر الملاحظين في الساعة السابعة والنصف صباحًا.

وأشار «حجازى»، إلى بدء تصحيح كراسات إجابة مادة اللغة العربية، وأن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تلقت ملاحظات؛ منها رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 16 حالة غش، باستخدام الهواتف المحمولة، في إدارات العبور وبنها والخانكة بمحافظة القليوبية، وباب الشعرية بمحافظة القاهرة، وشرق المنصورة بمحافظة الدقهلية، والدلنجات بمحافظة البحيرة، وبنى سويف وإهناسيا بمحافظة بنى سويف، وفاقوس بمحافظة الشرقية، والعمرانية بمحافظة الجيزة، وأسوان بمحافظة أسوان، وغرب الإسكندرية والعامرية بمحافظة الإسكندرية، وتم تحديد الطلاب المتورطين في الغش واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت الوزارة عن رصد شجار بين طالبين في لجنة مدرسة كفر الشيخ التجارية بنين، بإدارة شرق كفر الشيخ قبل بدء الامتحان، ما أسفر عن إصابة الطالب «أ. م.ع»، بجرح سطحى وخضع لإجراء الإسعافات الأولية، والسماح له بتأدية الامتحان بعد تقدير حالته الصحية، وتم استدعاء الأمن داخل فناء المدرسة والتوجيه بزيادة الأمن الإدارى داخل اللجنة، واستبعاد رئيس اللجنة لتقاعسه عن أداء واجباته الوظيفية.

كما رصدت الغرفة حالات صحية لعدد 14 طالبا و3 مراقبين في محافظات الأقصر وجنوب سيناء والجيزة والإسكندرية والمنيا ودمياط وقنا والبحيرة والغربية ومطروح، وتقرر نقلهم إلى المستشفى، وفقًا لتقرير المسؤول الصحى باللجنة.

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وتقرر استبعاد «ف.ع. م»، رئيس لجنة مدرسة عبدالسلام عارف، بإدارة كفر الزيات بمحافظة الغربية، لعدم التزامه بدخول الطلاب في الساعة الثامنة صباحًا، كما تم استبعاد رئيس لجنة جرجا الثانوية بنين بمحافظة سوهاج، بسبب حدوث بعض التجاوزات في اللجنة.

وتم الإبلاغ عن حالة ولادة لطالبة منازل، بلجنة مدرسة زياد بكير بإدارة العجوزة التعليمية وتقرر نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى ولها الحق في دخول امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية.