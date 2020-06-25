شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان «القرآن» وسط إجراءات مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، الخميس، امتحان مادة القرآن الكريم للقسم العلمى، وسط تدابير وقائية وإجراءات احترازية مشددة، وتم إلزام الطلاب والطالبات بارتداء الكمامات، أثناء دخول اللجان واستخدام الكحول والمطهرات.

وتفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، لجنة معهد الخصوص الأزهرى بنين وفتيات، أمس، ثالث أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمى، أثناء نداء الطلاب امتحان مادة القرآن الكريم، ولم تتلق غرفة عمليات الأزهر أى شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

وحرص وكيل الأزهر على طمأنة الطلاب ونقل تحية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لهم وطالبهم بالاجتهاد والتركيز، مؤكدًا أن الأزهر بذل كل الجهود للتخفيف عن الطلاب ومراعاة الظروف الاستثنائية لامتحانات العام الجارى، ومنها إلغاء الامتحان الشفوى، وتوزيع درجاته على الامتحانات التحريرية، وتخصيص أرقام للتواصل مع غرفة العمليات وتلقى الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة.

واطمأن شيخ الأزهر على سلامة سير إجراءات الامتحانات، بدءًا من استقبال الطلاب وفحص حرارتهم قبل دخولهم اللجان، وفتح مظاريف أوراق الامتحانات وتسليمها فى الموعد المحدد، ومدى اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين.

وشدد وكيل الأزهر على أهمية التأكد من صلاحية أجهزة قياس درجات الحرارة، وأجهزة كشف المعادن للتأكد من صلاحيتها وإصلاح الأجهزة غير الصالحة أو استبدالها، وتوفير الكمامات ومواد التعقيم والمستلزمات الوقائية، مطالبا بتخصيص غرفة للرعاية الصحية، مزودة بالأدوية والتجهيزات اللازمة، استعداداً لأى حالة طارئة.

واطمأن وكيل الأزهر من الطلاب بشأن عدم وجود صعوبات بالامتحان، وأن جميع الأسئلة مباشرة وواضحة، مشددًا على ضرورة تهيئة الأجواء للطلاب ليتمكنوا من أداء الامتحانات بعيدا عن التوتر، وشدد على عدم دخول المراقبين والطلاب بالهواتف المحمولة أو أى وسيلة تستخدم فى الغش.

Advertisements