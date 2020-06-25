شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: خطة حكومية لتطوير «القاهرة الكبرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف عدد من المشروعات الجارى تنفيذها في محافظة الجيزة، بحضور المحافظ أحمد راشد، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلى الجهات المعنية، حيث أكد حرص الدولة على التطوير المستمر لجميع المرافق في القاهرة الكبرى، ومن بينها محافظة الجيزة، من خلال خطة واضحة لرفع الكفاءة فيها على نحو مستمر.

وقال «مدبولى» إن خطة الحكومة في هذا الصدد تنطلق من أهداف تنموية وحضارية، تستهدف زيادة المساحات الخضراء وأماكن تنزه المواطنين، والحفاظ على الوجه الحضارى للعاصمة، وإعادة رونق المناطق الأثرية والتاريخية بها.

واستعرض الاجتماع مقترحًا بمشروعات تطوير في المحافظة على 3 محاور، هي: تطوير كورنيش الجيزة، وحدائقه وميدان المنيب، وتمت الإشارة إلى أن مقترح تطوير الكورنيش قائم على توحيد عرض الطريق ليكون 4 حارات، مع توفير أماكن انتظار للسيارات، وإضافة مناطق خضراء ومسار للدراجات، ومقاعد لجلوس المتنزهين، ومسار للمشاة.

أما مشروع تطوير حدائق كوبرى عباس فتم التنويه إلى أنه يستهدف جعلها متنزهًا للمواطنين، يتضمن جميع جوانب الترفيه للكبار والأطفال في هذه النقطة القريبة من العديد من المناطق بالجيزة وكذلك القاهرة، بينما يستهدف تطوير كورنيش المنيب زيادة مساحات رؤية النيل في هذه المنطقة، التي تحظى بزاوية خلابة لنهر النيل، فضلًا عن تخفيف التكدس والاختناق المرورى في الميدان بسبب سيارات الأجرة والنقل، وإضافة طابع حضارى بهذه المنطقة، التي تشهد ظواهر عشوائية متعددة، حيث يشمل التطوير استحداث مسارات لخطوط الأتوبيسات، ومركزًا شاملًا للتنقل، ومسطحات خضراء مفتوحة، ومسارات للمشاة، ومضمارًا للجرى، وكوبرى لعبور المشاة، فضلًا عن محال تجارية، ومظاهر جمالية أخرى.

وعرض المحافظ تقريرًا حول موقف سير أهم المشروعات الجارية بالمحافظة، ومنها إنشاء وتوسعة وتطوير شارع ترسا، لافتًا إلى أنه في ضوء البدء في تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق في شارع الهرم، ولتخفيف الضغط المرورى على شارعى الهرم وفيصل وإيجاد بديل لهما، تم اختيار شارع ترسا ليكون البديل، حال الإغلاق الجزئى أو الكلى لبعض المناطق، وخلق انسياب مرورى، وتنفيذ خط التنظيم لشارع ترسا، وخلق مجتمع حضارى بعيدًا عن العشوائية، بالإضافة إلى توفير المزيد من الخدمات الضرورية لسكان المناطق المحيطة بالمشروع.

واستعرض المحافظ مراحل تنفيذ المشروع، البالغة تكلفته 350 مليون جنيه، موضحًا أنه تم تنفيذ 41 قرار إزالة تعدٍّ على خطوط التنظيم في المرحلة الأولى من المشروع، من محور المريوطية حتى شارع المحولات، ونزع ملكية وهدم 161 عقارًا متوسط ارتفاعاتها 15 مترًا بالمرحلة الثانية بالمشروع في المنطقة من شارع المحولات حتى شارع عثمان محرم، وتم رصف المرحلة الأولى بعرض 40 مترًا وطول 2 كيلومتر.

كما عرض المحافظ مشروع تطوير محور المنصورية، لافتًا إلى أن الترعة تمتد بطول 37 كيلومترًا، من تقاطعها مع ترعة الجيزة بأبوالنمرس جنوبًا حتى تقاطعها مع الرياح الناصرى ببرقاش بمركز منشأة القناطر شمالًا، وتتكون من ثلاثة قطاعات، تقع منطقة المشروع في القطاعين الثانى والثالث من شارع الهرم حتى الدائرى الجنوبى بطول 3.2 كيلومتر.

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وقدم المحافظ تقريرًا حول أعمال الرصف المنفذة بالمحافظة في أعوام 2018 /2019- 2020/2019، والبالغ إجماليها 342 طريقًا، بطول 270.6 كيلومتر، بتكلفة بلغت نحو 810.2 مليون جنيه، كما عرض خطة الرصف للعام المالى 2021/2020، وتضم 810 طرق، بطول 394.9 كيلومتر، بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه.

من جهة أخرى، عرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تقريرًا حول بعض المشروعات التي تنفذها الهيئة، ومنها مشروع ممشى أهل مصر، الذي يتم تنفيذه بهدف تطوير الواجهة النيلية، وإيجاد مناطق للتنزه والترفيه للمواطنين، حيث يتضمن تطوير ممشى كورنيش النيل في المسافة من كوبرى 15 مايو إلى كوبرى إمبابة بطول 1.8 كيلومتر، من خلال تنفيذ ممشى أفراد علوى وسفلى، متدرج المناسيب، بمحاذاة الكورنيش بطول 4.7 كيلومتر، بعرض 4.5 متر للممشى العلوى، و6.5 متر للممشى السفلى.