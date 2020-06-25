أسعار الذهب في مصر تتراجع اليوم الخميس 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 792 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعاً ملحوظاً بعد ارتفاعها أمس لأكثر من مرة، بعد الارتفاع التدريجي التي حققته سعر الذهب عالمياً أمس، وهذا بفعل عودة الإقبال على شراء الذهب من قبل المستثمرين، وتتغير أسعار الذهب باستمرار على مدار اليوم، لذلك تابعوا معنا من خلال موقعنا عرب نيوز لنوافيكم أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس.

سعر الذهب في مصر اليوم

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 25/6/2020 في مصر بقيمة 3 جنيهات لكل عيار من الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة، وهذا بالتزامن مع تراجع أوقية الذهب عالمياً إلى 1762 دولاراً الذي يعتبر أعلى سعر للذهب عالمياً منذ 8 أشهر.

سعر الذهب في مصر

سجل الذهب عيار 21 نحو 792 جنيها للجرام.

سجل الذهب عيار 18 نحو 678.85 جنيها للجرام.

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سجل الذهب عيار 24 نحو 905.10 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6336 جنيها.

سجل السعر العالمي لأوقية الذهب نحو 1762 دولاراً.

وقد تشهد أسعار الذهب بعض التفاوت الطفيف في سعر الأعيرة المتداولة في مدن ومحافظات مصر، وهذا التفاوت يكون بين جنيه أو جنيهين فقط لا غير.