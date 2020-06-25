شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر إجراءات الحجر الصحى بالمطارات المصرية قبل استئناف حركة الطيران من 1 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت إدارة الحجر الصحي بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، خطة احترازية بالمطارات المصرية تزامناً مع استئناف الحركة الجوية بداية من 1 يوليو القادم، وذلك في إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا المستجد من خلال خطة التأمين الطبية والاحترازية علي القادمين من الخارج .

وتشمل الإجراءات الإحترازية، التزام الراكب بارتداء ماسك طول الرحلة الحفاظ علي التباعد بين الركاب عند صعود ونزول الطائرة، والتزام الراكب باستيفاء الإقرار الصحي قبل الصعود إلى الطائرة من مطار السفر وتقديمه إلي سلطة الحجر الصحي بمطار الوصول .

كما وضعت إجراءات تلتزم بها مطارات الوصول، وتشمل وضع تشغيل يومي بصورة تنظم موعد وصول الرحلات الجوية موزعة على مدار 24 ساعة ، كما يراعي في التشغيل اليومي وقت كاف بين الرحلة والاخري لأنهاء الإجراءات الصحية الوقائية وعدم اختلاط الركاب بالرحلات الأخري.

كما يتم الزام مطارات الوصول بتنظيف وتطهير صالات الوصول مرة كل 5 ساعات والمطارات ذات الكثافة العالية فيتم التطهير مرة كل 3 ساعات ، بالإضافة إلى تطهير الحقائب بالمهبط فور وصولها ، وإلزام مطارات الوصول بالتعاقد مع محارق للتخلص الأمن من نفايات الطائرات ، وتنظيف وتطهير صالات الوصول ويشمل الأسطح والارضيات والمعدات ومقابض الابواب .

ووضعت إدارة الحجر الصحي إجراءات تلتزم بها شركات الطيران ، وتشمل توفير الاقرارات الصحية (نسخة للمصريين ونسخة لغير المصريين )باللغة العربية والإنجليزية بمطارات المغادرة وتوقيتها من قبل الراكب قبل الصعود علي كل رحلة دولية ، وفحص وقياس درجة حرارة المسافرين القاصدين الدخول لمصر وعدم السماح بصعود أي من الركاب علي متن الطائرة الذي درجة حرارته 38 أو ما يعانون من أعراض تنفسية،

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وإلزام شركات الطيران بتقديم نموذج إلي سلطة الحجر الصحي بمطار الوصول بما يفيد تطهير الطائرات القادمة ،واذا اصيب مسافر بأعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة فيجب اتخاذ التدابير اللازمة بين الركاب وطاقم الطائرة مع الراكب ، كما يتم

فصل الراكب المريض عن الآخرين (مترين أو 6 اقدام مثاليا ) ، بالإضافة إلي تعيين أحد افراد الطاقم الطائر لخدمة المريض ، واتباع احتياطات مكافحة العدوى عن طريق طاقم الطائرة ، وتطهير الطائرة وفلاتر الطائرة طبقا لارشادات منظمة الصحة العالمية .

وفور وصول الركاب إلي المطارات المصرية ، يتم فحص ومناظرة جميع الركاب القادمين من كل دول العالم الركاب العابرين (ترانزيت) علي الرحلات الأساسية والخاصة والبضائع ، وقياس درجة حرارة الركاب من كل الدول وملاحظة اي شخص يعاني ارتفاع درجة الحرارة أو أعراض تنفسية، وفي حالة الاشتباه يتم تحويله الي الحميات لتقييم الحالة.

كما يتم مراجعة الاقرارات الصحية المقدمة إلي سلطة الحجر الصحي بمطار الوصول عن طريق شركات الطيران ، وتسجيلها علي برامج متابعة القادمين من الخارج علي الفور لمراقبتهم صحيا لمدة 14 يوماً من تاريخ الوصول.