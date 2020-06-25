شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين وليد عباس نائب لرئيس معهد القلب للشئون الفنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة المستشفيات التعليمية عن تكليف الدكتور وليد عباس للقيام بأعمال نائب رئيس معهد القلب للشئون الفنية بمعهد القلب القومى لمدة عام.
وكانت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أعلنت عن قيام جراحى الأوعية الدموية بمستشفى الساحل التعليمي والمطرية التعليمي بعمليتين دقيقتين لإنقاذ اثنين من مصابي كورونا من بتر أطرافهم بعد إصابتهم بجلطات حادة ، كما قام جراحو العظام بمستشفى أحمد ماهر التعليمي بإصلاح كسر بالساق والكاحل لأحد مصابة كورونا ليتمكن من السير على قدمه مجددا.
وقال محمد فوزى السودة رئيس الهيئة أن وحدات الهيئة تضم نخبة من أفضل جراحى الاوعية الدموية داخل مصر ويقدمون يوميا أروع صور التضحية والتفانى فى العمل كغيرهم من باقى أفراد الطواقم الطبية والعاملين بالهيئة والتى تعجز الكلمات عن أن توفيهم حقهم أو أن تعبر عما بداخلنا من إحترام وتقدير لما قدموا وما زالوا يقدموا من تضحيات وإخلاص فى العمل ابتغاءا لمرضاة الله عز وجل ووفاءا للقسم الذى أقسموه أن يبذلوا الغالى والرخيص من اجل رعاية وخدمة المرضى.
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