شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: مصرع 3 مدرسين وإصابة آخر فى حادث أثناء عودتهم من مراقبة الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المعلمين، وقوع حادث سير على طريق الداخلة - الخارجة، بالوادى الجديد، توفى على أثره 3 معلمين وأصيب آخر، أثناء عودتهم من مراقبة امتحانات الثانوية العامة اليوم بعد إنتهاء امتحان اللغة الإنجليزية، والمتوفين هم "حسن. د"، و"أنور.م.ح"، "وائل. ف. م"، وإصابة "أسعد. س م" وجميعهم مقيمين بمركز الخارجة ويعملون مراقبين على امتحانات الثانوية العامة بإحدى لجان مدينة موط بالداخلة .

ووجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بتحرك مصطفى محمد رئيس النقابة الفرعية بالوادى الجديد، ووجدى واصف رئيس اللجنة النقابية بالخارجة وجميع أعضائها الذين قاموا بالتوجه فورا للمستشفى لتقديم كل الدعم للمصابين وأسر المتوفين.

وانتقد نقيب المعلمين مسئولى وزارة التربية والتعليم لسوء توزيع المعلمين فى لجان الثانوية العامة، وإرسال المراقبين مئات الكيلومترات، دون مراعاة بعد سكنهم وظروف السير على الطرق السريعة كل امتحان، فى ظل ظروف استثنائية تمر بها الدولة وانتشار جائحة كورونا، حيث تبعد لجان المعلنين المتوفين فى حادث الوادى الجديد أكثر من 200 كيلومترا عن محل سكنهم .

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وطالب الزناتى بمراعاة حقوق المعلمين فى التوزيع على لجان الثانوية العامة خلال السنوات المقبلة.

وتقدم خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بخالص التعازى لأسر المعلمين الذين توفوا في الحادث داعيا المولى عز وجل احتسابهم من الشهداء ، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين وانا لله وانا اليه راجعون .