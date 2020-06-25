شكرا لقرائتكم خبر عن شركة محمول تعرض على البابا تواضروس حلولا ذكية لأنشطة الكنيسة الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، وفدًا من قيادات إحدى شركات المحمول اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة إذ عرضت الشركة حلولا ذكية على الكنيسة لاستئناف أنشطتها اونلاين في ظل أزمة وباء كوفيد 19

وتم خلال الزيارة عرض لبعض أنشطة الشركة، وعددًا من الحلول الذكية التي من الممكن أن توفرها الشركة لتساعد بها الكنيسة خلال الفترة الحالية.

كانت الكنيسة قد انتقلت للعالم الافتراضي بعد قرار غلق الكنائس وتعليق الأنشطة وعمل الأساقفة على بث عظاتهم ومحاضراتهم واجتماعاتهم اونلاين في زمن الجائحة.

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وتستعد الحكومة لتخفيف اجراءات الحظر اعتبارا من السبت، ومن بين تلك القرارات عودة الصلاة فى المساجد والكنائس عدا الصلاوات الأسبوعية.

ومن بين القرارات أيضاً، إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، بخلاف السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم من 6 صباحاً حتى 10 مساء. وكذلك السماح باستقبال الجمهور في المحال التجارية والمولات من 6 صباحا وحتى 9 مساء.