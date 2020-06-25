وزير العدل يجدد لرئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لمدة 3 أشهر من 23 يونيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد المستشار عمر مروان وزير العدل، قرار تكليف جمال ياقوت كبير باحثين قانون بدرجة مدير عام المجموعة النوعية لوظائف القانون قائما بأعمال رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لمدة 3 أشهر اعتبارا من 23 يونيو. وجاء قرار وزير العدل رقم 3885 لسنة 2020، بتكليف جمال ياقوت عبد اللطيف كبير باحثين قانون بدرجة مدير عام المجموعة النوعية لوظائف القانون والقائم بعمل وكيل مدير عام الإدارة العامة للبحوث القانونية والمكتبية قائما بأعمال الأمين العام ورئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لمدة 3 أشهر اعتبارا من 23 يونيو.

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