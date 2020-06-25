شكرا لقرائتكم خبر عن من مقلب قمامة لممشي سياحي .. شاهد كورنيش المريوطية بعد التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظلت سنوات طويلة لا يستطيع أحد السير بجوارها، بسبب كثرة القمامة وعدم وجود إضاءة كافية على جانبي الطريق، إلا إنه سرعان ما تحولت ترعة المريوطية بالجيزة فى المسافة بين شارع الهرم ومطلع الطريق الدائري إلى ممشى سياحي، حيث ظهرت الملامح الأولية للكورنيش الجديد للترعة.

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ويستهدف المشروع حل المشكلة المرورية المزمنة، ونقل موقف السيارات العشوائي بعيدا عن نهر الطريق، وتحويل المنطقة لممشى سياحي، بدلا من مقلب القمامة، والحفاظ على المجرى المائي من التلوث.

وقال أهالي المنطقة لـ"الخليج 365": "نشعر وكأننا في حلم، فكل هذا التطوير الذى حدث على جانبي طريق ترعة المريوطية بعد هذه السنوات التى مضت من الإهمال شيء لا يصدقه عقل، لكن عندما تقف علي كورنيش المريوطية وتري كل هذا الجمال من أشجار للزينة، ورصف وإضاءة حديثة.