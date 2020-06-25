قبل فتح المساجد بـ24 ساعة.. الأوقاف توجه رسائل طمأنة للمصلين - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

بعثت وزارة الأوقاف، برسائل طمأنة لمرتادي المساجد، قبل ساعات من فتح بيوت الله، فجر بعد غد السبت، حول خطتها لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه تم تكليف فرقة مدربة على أعلى مستوى من التدريب والتأهيل، لتعقيم وتطهير المساجد، والتي بدأت اليوم الخميس، وتستمر لمدة يومين.

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مساعده الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم الوزارة، لمتابعة حملة تعقيم المساجد، استعدادا لفتحها السبت المقبل.

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وتابع متحدث وزارة الأوقاف، عمليات تعقيم مساجد " السيدة زينب والسيدة ونفيسة والإمام الحسين"، بواسطة فريقا مكونا من 20 فردا على أعلى مستوى من التدريب والتأهيل.

وتابع وزير الأوقاف، وضع علاقات الترقيم وتباعد المصلين بالمساجد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار عبدالله حسن، إلى أن عمليات التعقيم بجميع مساجد الجمهورية مستمرة حتى نهاية غد الجمعة، عبر فرق مدربة على أعلى مستوى.

لينك فيديو متابعة مساعد وزير الأوقاف عمليات تطهير المساجد