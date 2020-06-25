تصوير أغنية وطنية جديدة بمدينة الإنتاج الإعلامى بعنوان "قوة مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

تقوم مدينة الإنتاج الإعلامى حالياً بتصوير أغنية وطنية جديدة بعنوان "قوة مصر"، تعرض بعدد من القنوات الفضائية المختلفة في الأيام القادمة بالتزامن مع احتفالات مصر بذكري ثورة ٣٠ يونيو.

وتبرز الأغنية العديد من الإنجازات الحديثة والمشروعات الكبرى التى تشهدها البلاد حالياً، إضافة إلى احتوائها على بعض المشاهد التاريخية التى تعكس حضارة وعظمة مصر، وصوراً لعدداً من شهداء مصر تكريما لتضحياتهم التي قدموها للوطن، وتضم مشاهد الأغنية بعضاً من المواقف الإنسانية التى تعبر عن تكاتف وتلاحم الشعب المصرى .

و تم تصوير الأغنية بالكامل داخل استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى ومناطق التصوير المفتوحة بها، والتى تظهر التنوع والتطور الكبير الذى حدث لها فى الفترة الأخيرة.

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ووفرت المدينة كافة الإمكانيات الفنية والتكنولوجية، من مونتاج وتصوير وتسجيل الصوت لإخراج العمل بأفضل صورة.

وأغنية "قوة مصر" من إنتاج مدينة الإنتاج الإعلامى، وكلمات الشاعر الكبير جمال بخيت، ومن ألحان وتوزيع محمد ضياء، ومهندس الصوت ياسر أنور، ومن إخراج الدكتور هاني أبو الحسن.

وقام بالأداء الغنائي والتمثيلي كلا من ندى مدحت، رغدة ابراهيم، محمد فارس، عمر حبيب، وهم من المواهب الفنية الشابة الجديدة.