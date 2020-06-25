مرور الجيزة: قطع عرضي بشارع الهرم 3 أيام لنقل مرافق المترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة قطعا عرضا في تقاطع شارع الهرم مع شارعي سويلم والإسلام بالاتجاهين لمدة ٣ أيام دون تعطيل للحركة المرورية. القطع يبدأ من الثانية عشرة صباحا وحتى الخامسة صباحا لمدة 3 أيام اعتبارا من غد الجمعة وحتى الأحد المقبل؛ لتنفيذ أعمال نقل مرفق الغاز الطبيعي الخاص بالمشروع القومي لمترو أنفاق الخط الرابع. ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسييرحركة السيارات.

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