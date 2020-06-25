سيدة متهمة بقتل زوجها بالاشتراك مع ابنها: "حاولنا 3 مرات والخطة فشلت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري نيابة حوادث شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد رفعت خليفة، التحقيق مع المتهمين بقتل سمسار الوراق بتخطيط من زوجته ونجله.

وقالت المتهمة "زوجة المجني عليه" إنها كانت ترغب طوال السنوات الماضية في التخلص من زوجها لسوء معاملته لها وأبنائها، والتسبب الدائم له في الفضائح؛ بسبب تصرفاته المشينة وعلاقاته النسائية غير الشرعية.

وأكملت الزوجة في تحقيقات النيابة العامة، أنها كانت طوال السنوات الماضية تشكو حالها إلى ربها داعية الله من أجل التخلص من الزوج "كنت بقول ربنا ياخده ويموت لحد ما اتحبس وقضى في السجن سنة ونص".

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وأضافت الزوجة أن تلك الفترة التي سُجن فيها كانت أجمل أيام في حياتها، حتى قضى العقوبة وعاد من جديد لأفعاله، ففكرت الزوجة قتله واستعانت بشاب زوج صديقة ابنتها والذي استعان بأصحابه ونفذوا الجريمة بمعرفة وتخطيط الابن.

وأشارت المتهمة في اعترافاتها إلى أنها حاولت وباقي المتهمين تنفيذ الجريمة ٣ مرات قبل ١٠ أيام من الجريمة، إلا أنها كانت تفشل بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم حتى نجحوا في قتله.

ووجهت النيابة للزوجة والابن واثنين آخرين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبطة بواقعة سرقة بسيطة، ووجهت للخامس سائق "توك توك" تهمة الاشتراك في القتل.