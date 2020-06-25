صرخة قاصر.. ضبط مسجل خطر وصديقه هتكا عرض سودانية في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جريمة مكتملة الأركان نفذها سائق توك توك وصديقه، انتزعا براءة قاصر تحمل الجنسية السودانية بحي بولاق الدكرور؛ لإشباع غرائزهما الدنيئة.

تفاصيل المأساة تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور من شخص بتغيب ابنته في ظروف غامضة، وفشله في العثور عليها.

فريق بحث ترأسه العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تنسيقا مع فرقة الغرب وقطاع الأمن العام عكف على فحص علاقات والد الفتاة وخط السير وآخر مشاهدات لها قبل اختفائها.

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جهود البحث والتحري للعقيد أحمد الوتيدي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، توصلت إلى أن سائق مركبة "توك توك" له معلومات جنائية وصديقه وراء ارتكاب الواقعة.

الصديقان اختطفا صاحبة الـ14 ربيعا، وتناوبا على اغتصابها تحت تهديد السلاح، واعتدى أحدهما عليها بشفرة موس محدثا إصابتها في وجهها قبل تركها.

مأمورية قادها الرائدان أحمد صبري ومصطفى مخلوف تنسيقا مع وحدة مباحث بولاق الدكرور تمكنت من ضبط المتهمين، والسلاح المستخدم في الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.