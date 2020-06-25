أخبار مصر | الأزهر: السبت.. بدء التصحيح العام بمادة الفقه ثم يليه باقي المواد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأزهر: السبت.. بدء التصحيح العام بمادة الفقه ثم يليه باقي المواد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إنه في ختام الأسبوع الأول من الامتحانات الثانوية والذي انتهى بمادة القرآن الكريم، تقدم للامتحان 865 39 طالبًا وطالبة، بنسبة غياب 4%، مضيفًا أنه تم إلغاء امتحانات الشفوى لمادة القرآن الكريم لجميع طلاب الشهادة الثانوية، على أن توزع العشر درجات المقررة له على أسئلة الامتحان التحريري بواقع درجتين لكل سؤال ليكون السؤال بـ 10 درجات كاملة، أما بالنسبة للطلاب المعيدين فيحق لهم دخول الشفوى وكذلك المكفوفين.

وزف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بشرى للطلاب بأنه تم القبض على القائمين على الموقع المشبوه شاومينج الذي كان يقوم بتسريب الأسئلة والإجابة عليها، مما كان يتسبب في ضياع مجهود الطلاب طوال العام، ويؤثر بالسلب عليهم وعلى مستقبلهم.

وبين فضيلته حالة الطالبة التي ابتلعت دبوس، أمس الأربعاء، أنه تم استخراجه بمستشفى الحسين التابعة لجامعة الأزهر، وأن الطالبة تعافت وعادت لبيتها وسوف تستكمل الامتحان.

وتقدم الشيخ صالح بالشكر لمحافظتي المنيا وبورسعيد طلابًا وملاحظين لعدم ورود أي شكاوى منهم، وهذا يعود لالتزام الطلاب وانضباطهم، موضحًا أنه فيما يتعلق بامتحان اليوم، لم يتم رصد سوى حالة واحدة للغش الإلكتروني بواسطة الهاتف في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وحالة غش ورقي واحدة، و11 حالة شطب علي الإجابات، و4 حالات إلغاء ندب للسادة الملاحظين منهم حالة تعاني من الحساسية والثلاث الآخرين لأسباب إدارية وفنية ولعدم الالتزام بالتعليمات.

وأشار وكيل الأزهر أنه من اليوم تم بدء تصحيح العينات لمادة الفقه على مذاهبه الأربعة ويوم الأحد سيتم إعلان نتائج العينات، مبينًا أن التصحيح العام سيبدأ يوم السبت بمادة الفقه ثم يليه باقي المواد يومًا بيوم، مؤكدًا أن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع الامتحانات لحظة بلحظة، حرصًا منه على مستقبل أبناء الأزهر، موجهًا الشكر لوزارتي الداخلية والصحة علي الحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

Advertisements

أقرأ أيضا.. وكيل الأزهر: بذلنا جهدًا كبيرًا للتخفيف على الطلاب