شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التحويلات للطلاب بمدارس البحر الأحمر وباقي المحافظات يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر عن بدء إجراءات التحويل بين المدارس الرسمية التجريبية لغات والمدارس الخاصة والرسمية لغات، ومدارس ذات طبيعة خاصة دولية، وذلك من خارج وداخل المحافظة اعتبارامن من أول يوليو المقبل، وينتهي تقديم الطلبات في 15 أغسطس المقبل، وذلك طبقا للقرارات الوزارية.
وناشدت مديرية التربية والتعليم، في بيان، لها على متابعة كأولياء الأمور الصفحة الرسمية للمديرية والصفحات الخاصة بالمدارس لمعرفة الرابط الإلكتروني المعلن لتسجيل الطالب من خلال استمارة الترشح الخاص بالتحويل بين المدارس.
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