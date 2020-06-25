شكرا لقرائتكم خبر عن 25 % من الطاقة الاستيعابية وتباعد مترين.. محافظ الغربية يكشف ضوابط فتح المطاعم والكافيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على تنفيذ القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والكتاب الدوري الصادر من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في إطار حرص الدولة على اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكر محافظ الغربية، في بيان، الخميس، الاشتراطات العامة لفتح «المطاعم- الكافيهات- الحلواني» المرخصة من وحدات الإدارة المحلية ابتداء من السبت المقبل حتى الساعة العاشرة مساء يوميا لتكون كالآتي:

- قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل وحال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات يتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.

- استقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

- ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين طاولات الطعام و1 متر بين كل شخص وآخر بالمائدة مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 أشخاص على المائدة- تشغيل المصاعد- أن وجدت- بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية.

- غلق أماكن ألعاب الأطفال- حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات- توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية في المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

- وضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.

- توفير مطهرات للأيدي في مدخل المنشأة.

- حظر الخدمة الذاتية بالبوفيه مع السماح بخدمة البوفيه غير المفتوح واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة

- حظر تقديم الشيشة.

- إزالة المفارش القماش على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام «قدر المستطاع» وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغيير المفارش بين كل مستخدم وآخر.

- الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام «قدر المستطاع».

- توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.

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- وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.

- الالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دوري في جميع الأنحاء مع الالتزام بتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

- تطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم.

- وضع الإرشادات التوعوية في جميع أنحاء المنشأة.

- توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس في الحمامات والمطابخ.

- التخلص من النفايات بشكل آمن وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.

وشدد محافظ الغربية على جميع الجهات التنفيذية بنطاق المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وحسم حيال المخالفين.