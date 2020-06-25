شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النواب الليبي»: نحتاج دعم القوات المسلحة المصرية في حربنا ضد الإرهاب والمرتزقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، إن ما قاله الرئيس السيسى كان مطلبا ليبيا واستجابة لمجلس النواب الليبى الشرعى.

وأضاف صالح في حوار له مع فضائية «اكسترا نيوز»، أن مصر دائما كانت تطالب بوقف إطلاق النار والذهاب إلى الحل السلمى، لكن بعض الدول و-بعض الليبيين حتى- ممن لديه مصالح خاصة، في استمرار النزاع، كان يرفض ذلك.

وأوضح صالح أن «إعلان القاهرة»، جاء متماشيا مع غيره من المبادرات المعنية بحل الأزمة الليبية مثل مؤتمر برلين وغيره، مؤكدًا أن إعلان القاهرة يحقق العدالة للجميع.

وأضاف صالح أن بلاده ستحتاج دعم القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب والمرتزقة، وأن استجابة النواب الليبيين لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يمكن إغفالها، مشدداً في الوقت نفسه على أن دعوة السيسي كانت مطلباً ليبياً وتدخل حاسم لوقف إطلاق النار واستجابة لطلب من مجلس النواب الشرعي.

وقال صالح إن مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، وقد تواصل أعضاؤه مع مختلف مكونات الشعب الليبي الذي أجمع على دعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء في تنفيذ مبادرة «إعلان القاهرة» لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي الليبي أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها.

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