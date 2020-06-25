شكرا لقرائتكم خبر عن مساجد مصر تستعد لاستقبال المصلين بالتعقيم ورسم علامات التباعد ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأتى ذلك تمهيدا لإعادة فتح المساجد أمام المصلين بداية من فجر السبت المقبل، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة بضوابط حددتها وزارة الأوقاف.

ووزعت وزارة الأوقاف كميات من مستلزمات التطهير والتعقيم على مديريات الأوقاف لبدء حملة التطهير والتعقيم والنظافة الشاملة، ووجهت بسرعة التعقيم، ورسم علامات التباعد على السجاد بمسافات متر ونصف المتر بين كل مصلى رأسيا وأفقيا، وكذلك تحقيق التباعد بين المقاعد الخاصة بكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة الذين يؤدون الصلاة جالسين داخل المسجد.

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وكشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الأوقاف، عن أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ستستعين بعدد من الشباب المتطوع لتنظيم دخول المصلين إلى المساجد والتأكد من اتباع الإجراءات الوقاية والاحترازية والضوابط المعلنة لفتح المساجد.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:"إن وزارة الشباب والرياضة ستتولى عملية اختيار عدد كبير من الشباب المتطوع وسيكون مهمتهم تنظيم دخول المصلين وتوعيتهم بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية مثل ارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصى "سجادة الصلاة"، والالتزام بالتباعد وفقا للعلامات الاسترشادية التي سيتم وضعها.

كما يتولى الشباب المتطوع توعية المصلين بضرورة عدم المصافحة والمعانقة سواء قبل أو بعد الصلاة، وعدم الإصرار على دخول المساجد حال امتلائها وفق العلامات الاسترشادية والعلامات المحددة، مؤكدة أن دور الشباب المتطوع سيكون أمام باب المساجد.