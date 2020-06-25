شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الهجرة تدعم حق مصر فى مياه النيل بإعداد فيديو خاص بـ 5 لغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فيديو خاص لدعم حق مصر فى مياه النيل، حيث تم إعداد الفيديو بـ 5 لغات مختلفة هى الإنجليزية والفرنسية ، والألمانية ، والصينية ، و الروسية .

ونشرت الوزارة الفيديو على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، معلقة: شارك الفيديو ووصّل رسالة مصر إلى العالمعملناه بسبع لغات هتتنشر علي التوالي علشان صوتنا تسمعه الدنيا .

وكانت وزارة الهجرة المصرية، قد أطلقت مبادرة للدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، على خلفية أزمة "سد النهضة" الإثيوبي.

وقالت الوزارة: "دورنا كمصريين إننا نكتب ونأكد على ده، كلنا على الهاشتاج #EgyptNileRights، والمصريون في الخارج أطلقوا مبادرة للدفاع عن حق مصر في مياه النيل".

Advertisements

وأضافت: "نهر النيل لكل شعوب النيل، وحقوقنا كلنا لازم تتحدد من جانب كل الدول المعنية، وأزمة سد النهضة لازم حلها يكون بالتوافق بين مصر، وإثيوبيا، والسودان.

كانت وزارة الهجرة قد أطلقت بالتعاون مع الجالية في الولايات المتحدة عريضة لتسجيل الرفض الشعبي لقرارات اثيوبيا بملئ السد دون انتهاء المفاوضات.