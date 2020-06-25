شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: 35 مليون شخص يعانون من اضطرابات بسبب تعاطى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، أن هناك 35 مليون شخص يعانون من آثار تعاطي المخدرات وتزداد الأزمة مع تفشي كورونا، وغردت غادة والي عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "35 مليون شخص يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات، ويموت أكثر من نصف مليون كل عام، ارتفعت نسبة وفيات النساء من المواد الأفيونية بنسبة 92٪ خلال عقد".

وأضافت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، أنه مع تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد من مخاطر المخدرات ، نحتاج إلى العلم والتضامن من أجل الوصول إلى الحلول".

وفي وقت سابق، أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، على ضرورة وضع حقوق المرأة والفتيات، فى مقدمة ومضمون استجابات الدول لجائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى العنف القائم على النوع يمكن أن يؤثر على 31 مليون سيدة فى الإغلاق.

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وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يجب أن نضع حقوق المرأة والفتيات في المقدمة والمركز في الاستجابة خلال التعافي من كوفيد 19، يمكن للعنف القائم على النوع أن يؤثر على 31 مليون امرأة إضافية في عمليات الإغلاق الأمم المتحدة تساعد الدول على تضمين الوقاية والخدمات والعدالة للضحايا في استجابة كوفيد 19".

وفى سياق آخر شاركت الدكتور غادة والى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في لقاء مجموعة G77 بحضور 70 سفيرًا ومندوبًا لمناقشة تأثير كوفيد-19 والتحديات.

وقدمت الدكتورة غادة والى الشكر لكل الحضور لدعمهم جدول أعمال مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات والروح الإيجابية والتضامن مؤكده " بالتضامن معا نحن أقوياء" جاء خلال تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر ".