شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مسجد السيدة زينب لاستقبال المصلين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الأوقاف، أعمال تعقيم وتطهير المساجد حيث انطلقت حملة منذ قليل لتعقيم مسجد السيدة زينب رضى الله عنها فى القاهرة استعدادا لاستقبال المصلين فجر يوم السبت المقبل تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة بضوابط حددتها وزارة الأوقاف، ووجهت وزارة الأوقاف فريقا متخصصا لتعقيم المسجد كما وجهت الأئمة لوضع علامات التباعد بين المصلين.

وكانت الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بديوان عام وزارة الأوقاف بدأت أمس الأربعاء، توزيع مستلزمات التطهير والتعقيم على مديريات الأوقاف لبدء حملة التطهير والتعقيم والنظافة الشاملة بداية من اليوم الخميس 25 / 6 / 2020م مع تكثيفها يومي الخميس والجمعة استعدادًا لفتح المساجد فجر السبت.

وأوضحت عبر موقعها الإلكترونى طريقة وضع علامات التباعد بالمساجد تمهيدا لفتحها أمام المصلين يوم السبت المقبل.

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة وقيادات العمل بالمديريات تنفيذ هذه العلامات بدقة وبسرعة قبل الفتح بالنسبة لجميع المساجد التي سيتم فتحها السبت المقبل أو يتم فتحها لاحقًا ، مع التأكيد على حسن التنظيم والالتزام بالوقوف أو الجلوس أو الصلاة على الأماكن المحددة بهذه العلامات ، آملين من جميع المصلين الالتزام بها لاستكمال مسيرة الفتح بإذن الله تعالى.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقد اجتماعًا بقيادات القطاع الدينى، لوضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، حيث تم التأكيد على أن يتم فتح المساجد التى تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

كما تم التأكيد على الالتزام بعدد من الضوابط من بينها:

1. عدم فتح دورات المياه نهائيًّا ، وغلقها غلقًا تامًا .

2. عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة ، أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية.

3. عدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

4. استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

5. عدم فتح مصليات السيدات .

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6. عدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط) .

7. تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

8. فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان فى جميع الصلوات.



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