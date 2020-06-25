راهب فرنسيسكاني يحصل على الدكتوراه من المعهد الباباوي بروما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأب مُراد مجلع الخادم الإقليمي لإقليم العائلة المُقدسة للرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر: بفرح وافتخار تقدمت الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر بخالص التهاني القلبية للأب أنطوان توفيق بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في القانون الكنسي من المعهد البابوي الشرقي بروما. وأضاف الأب مراد مجلع، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي ، شرفه بحضور المناقشة سعادة رئيس الاساقفة المنسينور جورج جالارو سكرتير المجمع الشرقي الجديد بالفاتيكان. يعود تأسيس الرهبنة الفرنسيسكانية التابعة إلى الكنيسة الكاثوليكية إلى القديس فرنسيس الأسيزي و إنتشرت بشمال إيطاليا في القرن الثالث عشر و قام بوضع قواعد و قوانين يطبقها كل من يتبع الرهبنة الفرنسيسكانية ثم قام الأب إينوسنت الثالث عام 1209م بتثبيت هذه القواعد و تقنينها من أجل العمل بها و تتالف الرهبنة من ثلاث فروعك رهبنة رجالية، ورهبنة نسائية، وما يعرف بالرهبنة الثالثة التي ينضم إليها المدنيون، الذين يبقون في العالم لا في الدير، ويحق لهم الزواج وإنما يلتزمون بفروض وصلوات الرهبنة وتأملاتها و تتكون هذه القواعد من مساعدة الفقراء والعمل على تنمية المجتمع و الاهتمام بالبيئة ، "فالأسيزي" الذي كان من عائلة إقطاعية ثرية وهب أملاكه للفقراء، متخليًا عن الثراء الشخصي، ليعيش فقيرًا بالاضافة إلى حرصة على الاهتمام بشؤن البيئة حركات الإصلاح الدائمة في الكنيسة، لذلك تعتبر هذه هى أبرز مقومات منهج الرهبنة الفرنسيسكانية

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