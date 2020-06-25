"انترفيو القهوة".. شايف نفسك فين بعد 5 مشاريب ؟ (إنفوجراف)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم عدم تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، إلا أن آلاف الرجال ينتظرون بفارغ الصبر السبت القادم للعودة إلى المقاهى من جديد، ويتساءلون حول كيفية اختيار أصحاب المقهى نسبة الـ 25% من الإشغال المسموح بها، متمنين أن يكونوا بينهم، وبعضهم تساءل ساخرًا هل نعيش لنرى "انترفيو القهوة"؟ ربما لن يفعلها أصحاب المقاهى ولكن ينبغى أن تفعلها أنت وتطرح على نفسك عدة أسئلة لو كنت تتمنى أن تكون من الـ 25% الفائزة بدخول المقهى.

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