شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: ننشر عدد الرحلات وأيامها على مدار الأسبوع منذ بدء العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شركة مصر للطيران عبر موقعها الإلكترونى، جدولا يوضح أيام ومواعيد وجهاتها ورحلاتها وعدد الرحلات لكل وجهة على مدار أيام الأسبوع المختلفة، والتى تبدأ من 1 يوليو المقبل وتشمل 29 وجهة.

وأعلنت الشركة عن تشغيل رحلاتها إلى ١٧ نقطة بقارة أوروبا، و ٤ نقاط بقارة أفريقيا و ٤ نقاط بالخليج والشرق الأوسط و ٣ نقاط بأمريكا الشمالية وإلى مدينة جوانزو بالصين.

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يأتي هذا القرار في ظل الاستعدادات المكثفة التي قامت بها شركة مصر للطيران وجميع شركاتها التابعة لاستقبال الركاب المسافرين على متن رحلات الشركة الوطنية اعتبارًا من الأول من يوليو. حيث حرصت الشركة على توفير جميع سبل الراحة والأمان لركابها في جميع خطوات اجراءات سفرهم ابتدءًا من حجز تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران أو مركز الاتصالات والاستعدادات التي تمت داخل المطارات للحفاظ على توفير مسافات آمنة بين الركاب المسافرين وعلى متن جميع طائراتنا المزودة بأنظمة لتنقية الهواء من الفيروسات والبكتريا وتجديد الهواء داخل مقصورة الطائرة وكذلك الوجبات المغلفة وحقيبة المستلزمات الوقائيه التي سيتم توزيعها على الركاب بالإضافة إلى اهتمام الشركة بتزويد موظفيها بجميع المستلزمات الوقائيه المناسبة".

ومن جانبه ، صرح الطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأنه "في ضوء هذه الاستعدادات والضوابط التي حددتها مختلف الدول فقد وضعت الشركة خطة تصاعدية لإعادة تشغيل رحلاتها إلى العديد من النقاط. حيث تبدأ الشركة خلال الأسبوع الأول في تسيير رحلاتها إلى ١٣ نقطة بقارة أوروبا وهي (امستردام – أثينا – بروكسل – بودابست – باريس – روما – ميلانو - لندن - فرانكفورت – ميونخ – برلين – فيينا _ اسطنبول) وسيتم إضافة رحلات إلى كل من (برشلونة – كوبنهاجن – جنيف – مدريد) خلال الأسابيع القليلة المقبلة، و 3 نقاط بقارة أفريقيا وهي (أديس أبابا – جوبا – تونس) وسيتم إضافة (دار السلام) خلال الأسابيع المقبلة، و 4 نقاط بمنطقة الشرق الأوسط وهي (دبي – أبو ظبي – الشارقة – بيروت)، و 3 نقاط بقارة أمريكا الشمالية وهي (واشنطن – نيويورك – تورونتو) بالإضافة إلى نقطة واحدة بالشرق الأقصى إلى مدينة (جوانزو) بالصين اعتبارًا من 8 يوليو. ذلك بالإضافة إلى تشغيل رحلات داخليه على مدار الأسبوع إلى كل من مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان."

