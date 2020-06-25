شكرا لقرائتكم خبر عن "الكاثوليكية" تقاطع فضائية مسيحية أوردت معلومات خاطئة عن بابا الفاتيكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأنبا باخوم النائب البطريركى لشؤون البطريركية والمتحدث الرسمى للكنيسة الكاثوليكية بمصر، عن مقاطعة قناة بسبب إذاعة برنامج يتحدث عن تعاليم وأقوال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان دون أى مرجعية أو توثيق لما قيل.

وأضاف الأنبا باخوم فى بيان: "مع كل الاحترام لإدارة القناة، إلا أننا نجد فقدان كامل للموضوعية والمصداقية، والتعرض لتعاليم وعقيدة الغير، وفقدان المنطق فى الحوار والعرض، ذكر البرنامج تصريحات للبابا فرنسيس دون أى مرجعية لمصادر رسمية".



وتابع: "البرنامج يخلط بين أمرين، الأول مفهوم التعاون والحوار بين الأديان والاتفاق على قيم إنسانية تدفعنا للتعايش السلمى واحترام ديانة الآخر، وهو شيء نسعى له جميعا، والثانى التوحيد أى مزج كل الأديان فى ديانة واحدة وهذا لم يذكر أبدا فى أى من تعاليم الكنيسة الكاثوليكية".

واختتم: "بناء عليه تم التواصل بالفعل مع القناة وطلب حذف الفيديو وتقديم اعتذار رسمي؛ بالإضافة إلى مقاطعة القناة وإيقاف كل وسائل التعاون معها حتى صدور الاعتذار الرسمي".