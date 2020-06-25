إخلاء سبيل نورا يونس رئيس تحرير "المنصة" بكفالة 10 آلاف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
أمرت نيابة المعادي، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل نورا يونس، رئيس تحرير موقع "المنصة" بكفالة 10 آلاف جنيه.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على نورا يونس، أمس الأربعاء، من مقر موقع "المنصة"؛ بتهمة إدارة موقع بدون ترخيص.
وقدمت رئيس تحرير موقع المنصة إيصالات تثبت تقديمها الأوراق والرسوم المطلوبة من المجلس الأعلى للإعلام للحصول على الترخيص.
ووجهت النيابة لنورا يونس في القضية رقم 9455 لسنة 2020 اتهامات بإدارة حساب على شبكة الإنترنت؛ بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من جرائم الانترنت، وإدارة موقع بدون ترخيص بالمخالفة لقانون الاتصالات، والاعتداء على حقوق المؤلف طبقا لقانون الملكية الفكرية.
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