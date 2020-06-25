بالفيديو.. الداخلية تنتصر للدولة بإزالة تعديات الأراضي ومجرى النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف. الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها؛ تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون. Advertisements ووجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. الحملات جاءت تنسيقا مع الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات بتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.

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