تباطؤ يصل إلى زحام.. خريطة الكثافات المرورية في محاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
سجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي زحاما مروريا متوسطا خلال الذروة المسائية، وذلك قبل موعد تطبيق حظر تحرك المواطنين، مساء الخميس.
الطريق الدائري سجل اختناقات مرورية للقادم من كارفور المعادي للبساتين ومن وصلة المريوطية للمنيب ومن مؤسسة الزكاة حتى المرج.
محور الأوتوستراد من القلعة للدريق الدائري يشهد زحاما في حركة السيارات، ومكرم عبيد في الاتجاهين، الأمر نفسه بطريق الكورنيش للمنيب وبمحيط المحكمة الدستورية العليا في الاتجاهين.
وبالنسبة للحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري 15 مايو لوجود زحام مروري اتجاه المهندسين، وكوبري أكتوبر من العروبة إلى رمسيس.
حالة التكدس لم تختلف كثيرا بمحور 26 يوليو للمتجه من المنصورية حتى نفق فودافون في الاتجاهين، مقابل تباطؤ للمتجه من محور صفط اللبن للطريق الدائري.
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