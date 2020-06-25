الزراعة: ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأختام مزورة بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم ضبط أحد كبار مافيا الذبح خارج المجازر بالجمهورية، بقرية بهواشى بمركز منوف، بمحافظة المنوفية.

وأضاف محمود، اليوم الخميس، أنه تمكن أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالمنوفية، من ضبط المتهم وبحوزته ست أختام للحوم مزورة 5 بقري 1 جاموسي، تحمل اسم مجزر برقيم بالمنوفية، وثلاث زجاجات مادة ملونة، كما تم ضبط 300 كجم لحوم بالقرية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته إلى النيابة المختصة.