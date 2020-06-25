محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:
أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم ضبط أحد كبار مافيا الذبح خارج المجازر بالجمهورية، بقرية بهواشى بمركز منوف، بمحافظة المنوفية.
وأضاف محمود، اليوم الخميس، أنه تمكن أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالمنوفية، من ضبط المتهم وبحوزته ست أختام للحوم مزورة 5 بقري 1 جاموسي، تحمل اسم مجزر برقيم بالمنوفية، وثلاث زجاجات مادة ملونة، كما تم ضبط 300 كجم لحوم بالقرية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته إلى النيابة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزراعة: ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأختام مزورة بالمنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.