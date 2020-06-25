محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، بدء المديريات الإقليمية حملة التطهير والتعقيم والنظافة الشاملة للمساجد التي سيتم فتحها، مع التأكيد على استمرار ومواصلة هذه الحملة بشكل دائم.
وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن الحملة تأتي في إطار اهتمامها بالمساجد، والعمل على نظافتها وتطهيرها وتعقيمها، استعدادًا لاستقبال المصلين على مستوى الجمهورية فجر السبت المقبل.
ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.
كانت هذه تفاصيل خبر استعدادا للفتح.. الأوقاف تقود حملة تطهير وتعقيم لمساجد الجمهورية - صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.