أخبار مصر | "شباب الصحفيين" تناشد بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد حسين خيري وشيرين غالب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "شباب الصحفيين" تناشد بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد حسين خيري وشيرين غالب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت جبهة شباب الصحفيين، النائب العام بسرعة التحقيق في العديد من البلاغات المقدمة ضد حسين خيري نقيب الأطباء وشيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، بتهم تحريض الأطباء على الامتناع عن العمل ونشر أخبار كاذبة.

وقال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، في بيان، إن محاكمة خيري وشيرين شعبيا أيضا واجب على كل مصري شريف مهموم بقضايا الوطن والمواطن وذلك لحماية المهنة والمواطنين من شرورهما.

ووجهت الجبهة، رسالة انتقاد شديدة إلى الدكتور إيهاب طاهر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قائلين: "ألا يكفيك الصيد في الماء العكر سمعة الأطباء والبلد مهددة وأنت تسعى لتحقيق مصالح انتخابية ضيقة".

لتحريضهما الأطباء.. مطالبات بتقديم بلاغات ضد حسين خيري وشيرين غالب