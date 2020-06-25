أخبار مصر | لتحريضهما الأطباء.. مطالبات بتقديم بلاغات ضد حسين خيري وشيرين غالب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لتحريضهما الأطباء.. مطالبات بتقديم بلاغات ضد حسين خيري وشيرين غالب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتقديم بلاغات للنائب العام، ضد حسين خيري نقيب الأطباء، وشيرين غالب نقيبة أطباء القاهرة، بتهمة تحريض الأطباء على الامتناع عن العمل وإشاعة أخبار كاذبة.

وقالوا: "نطالب المستشار النائب العام ونناشده بسرعة التحقيق في البلاغات ضدهما لحماية المهنة والمواطنين من شرورهما".

ووجه أحد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رسالة شديدة اللهجة إلى إيهاب طاهر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء بالقول "ألا يكفيك صيدا في الماء العكر؟"، سمعة الأطباء مهددة وأنت تسعى لتحقيق مصالح انتخابية ضيقة.

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