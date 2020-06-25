أخبار مصر | وزير الرياضة: متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية استعداداً لعودة النشاط

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على المتابعة اللحظية لتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بمركز شباب الجزيرة على أرض الواقع لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير الشباب والرياضة خلال اجتماعه مع لجنة متابعة وإشراف مركز شباب الجزيرة؛ لاستعراض الخطوات التنفيذية المتخذة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمركز استعدادًا لعودة النشاط، أن الوزارة تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع أنحاء الجمهورية في الفترة الراهنة.

وأضاف أنه يتم تقييم الموقف العام بكل منشأة استعدادًا لعودة النشاط الرياضي والشبابي في تلك المنشآت، في إطار القرارات التي صدرت مؤخرًا عن اجتماع لجنة الأزمات بمجلس الوزراء والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومنها فتح الأندية واستئناف التدريبات والنشاط.

واطلعت اللجنة على الإجراءات والضوابط الاحترازية التي يتم تنفيذها داخل مركز شباب الجزيرة من حيث تطهير وتعقيم المنشآت الرياضية وكافة الأماكن الاجتماعية داخل المركز.

وكشفت لجنة متابعة مركز شباب الجزيرة إجراء مسحة لجميع العاملين وموظفي المركز للتأكد من سلامتهم بالتعاون مع نادى الجزيرة الرياضى برئاسة عمرو جزارين.

Advertisements

يأتى ذلك وفقًا لما ورد بالدليل الإرشادي الذى وضعته الوزارة لضوابط عودة النشاط الرياضي بالأندية ومراكز الشباب، في ضوء حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين، وإتاحة فرصة ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية لهم داخل المنشآت الشبابية والرياضية في جو صحي يخلو من أي عوائق وأضرار.

شهد اللقاء أعضاء اللجنة ومنهم مصطفي منصور رئيس الادارة المركزيه لمراكز الشباب والهيئات الشبابية واحمد عفيفي رئيس الادارة المركزيه للمدن الشبابية، وأشرف البجرمي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والكابتن سمير عبد ربه المدير التنفيذي للمركز ومحمود صبري، وخالد انور ومحمد سليمان ومحمد صادق ومحمود فوزي.

"الشباب والرياضة" تشارك "الأوقاف" و"الكنائس" في تنفيذ الإجراءات الاحترازية

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة المساهمة مع وزارة الأوقاف والكنائس من خلال مشاركة الشباب من أعضاء أندية التطوع وأعضاء برلمان الشباب وفرق الجوالة والفرق الكشفية والإرشادية بمراكز الشباب والكشافة والمرشدات بالمحافظات للمساعدة في تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة داخل دور العبادة في ضوء القرارات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومنها فتح دور العبادة للصلوات اليومية وتعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية بدءًا من 27 يونيو الجاري.

ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كافة مديري مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأوقاف والكنائس المصرية للمشاركة في تنفيذ بروتوكول الصحة الخاصة بفتح دور العبادة مجابهةً لانتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف، استكمالًا لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.