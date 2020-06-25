أخبار مصر | القوات المسلحة توقع عقداً لإنشاء مصنعين لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة توقع عقداً لإنشاء مصنعين لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إستمرارًا لتحقيق التنمية الشاملة فى كافة القطاعات وتعظيم الإستفادة من كافة الموارد الإقتصادية المتاحة بالدولة، تم توقيع عقد بين الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة حسن علام للإنشاءات لإنشاء مصنعين جديدين لفصل وتركيز المعادن الإقتصادية بمنطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد الوصول للصيغة النهائية للتعاقد بين الطرفين.

وقد تم توقيع العقد بحضور اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمساهمين بالشركة المصرية للرمال السوداء ورئيس هيئة المواد النووية ومحافظ كفر الشيخ ووكيل بنك الإستثمار القومى ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية ممثلًا عن وزارة البترول.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، على أهمية المشروع فى تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، فضلًا عن خلق فرص عمل للشباب المصرى للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط.

يذكر أنه تم إنشاء الشركه المصرية للرمال السوداء لتعظيم الإستفادة الإقتصادية من مشروع إستغلال المعادن الإقتصادية من الرمال السوداء، مع الإلتزام بمعايير السلامه البيئية والصحية المتبعة عالميًا، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة لخلق أفاق إستثمارية جديدة تدفع بالإقتصاد المصرى إلى الأمام.

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من يوم السبت المقبل، ولحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف.

وفيما يلي نستعرض تلك الإجراءات المهمة:

-إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بأنحاء الجمهورية على جميع الطرق

- تستقبل المساجد المُصلين لأداء الشعائر الدينية عدا الجمعة

- فتح الكنائس لممارسة الطقوس كافة، ما عدا الصلوات الرئيسية الجماعية

- فتح بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم والمحال من 6 صباحًا حتى 10 مساءً

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-عدم تقديم "الشيشة" بالمقاهي والإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة

- السماح للمحال التجارية والحرفية باستقبال الجمهور من 6 صباحًا حتى 9 مساءً

- تعمل المخابز والبقالة ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم على مدار الـ 24 ساعة

- فتح الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية من 6 صباحًا حتى 9 مساء

- تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية عن 25% من الطاقة الاستيعابية

- يُسمح بإستقبال الجمهور في دور الثقافة والسينما والمسارح بنسبة لاتزيد عن 25% من طاقتها

- استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة

- منع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية

- يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها

- تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك

- توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من 12 منتصف الليل حتى 4 صباحًا