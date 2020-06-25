أخبار مصر | بأسعار مخفضة.. الكشف المبدئي عن كورونا لتجار "فوري" من "عيادات داوي"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بأسعار مخفضة.. الكشف المبدئي عن كورونا لتجار "فوري" من "عيادات داوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في بادرة تعاونية طيبة للحفاظ على سلامة تجارها، أتاحت شركة فوري رائدة التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية خدمة جديدة توفر لتجارها الكشف المبدئي عن كورونا بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع سلسلة عيادات داوي المنتشرة بالقاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة للحد من انتشار الفيروس وإيماناً من شركة فوري بدور القطاع الخاص في المساهمة بالجهود المستمرة التي تقدمها الدولة لتوفير كل السبل المتاحة لاحتواء الأزمة الحالية مما يساعد على الحفاظ على صحة المواطنين والاستمرار فى أداء أعمالهم بكفاءة وعدم توقف مصادر أرزاقهم.

وأعربت ماجدة حبيب، الرئیس التنفیذي لعیادات داوي عن سعادتها بهذا التعاون مع شركة فوري الذي يمثل خطوة مهمة ضمن الخطوات التي يتخذها القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع الدولة المصرية لمكافحة عدوى فيروس كورونا.

وأضافت أن مجموعة عيادات داوي تتوسع الآن في مدن الدلتا ومدن أخرى قريباً لتستمر في تقديم مستوى متميز من الخدمة الطبية للأسرة المصریة فى مختلف أنحاء البلاد وبأسعار مناسبة.

Advertisements

ومن جانبه صرح تامر الشامي، رئيس قطاع المبيعات لشركة فوري، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسئولية الشركة المستمرة تجاه تجارها والسعي الدائم لتوفير أفضل ما يمكن تقديمه لهم للحفاظ على صحتهم و أعمالهم عن طريق إتاحة هذا الكشف المبدئي عن فيروس كورونا المستجد.

وتابع الشامي : "أن التعاون الجديد مع عيادات داوي يتيح لتجار فوري التوجه لأقرب عيادة والقيام بعمل التحاليل اللازمة للاطمئنان على أنفسهم وعلى أسرهم بأسعار مخفضة وبمنتهى السهولة، فبمجرد إجراء التحاليل يقوم طبيب من عيادات داوي بالتواصل مع التاجر في اليوم التالي لإعطائه نتيجة تحاليله والإرشادات اللازمة".

وأوضح، أن تجار فوري مثل معظم التجار هم أكثر عرضة للاختلاط بالعملاء بشكل يومي، ويمثل عملهم مصدر أساسي لرزقهم، مما يستوجب حمايتهم من الفيروس لذا نحرص على تسهيل عملية التحاليل والكشف للاطمئنان على صحتهم وبأسعار مخفضة تلائم ظروفهم المعيشية.

والجدير بالذكر أن "فوري" رائدة التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية تخدم أكثر من 26.2 مليون عميل شهريًا، مع أكثر من 3 ملايين معاملة يوميًا لأكثر من 819 خدمة بما في ذلك فواتير الاتصالات، التذاكر والسياحة، المدفوعات عبر الإنترنت، مختلف المرافق، وغيرها من خلال شبكة تضم أكثرمن 35 بنكا رئيسيا وأكثر من 151 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر.