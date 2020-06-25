أخبار مصر | رواد مواقع التواصل الاجتماعي يفتحون النار على "جمال عيد": "تصطاد في الماء العكر"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي يفتحون النار على "جمال عيد": "تصطاد في الماء العكر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما ناريا على الناشط الحقوقي المزعوم جمال عيد، يتهمونه فيه باستغلال الأزمات و"الصيد في الماء العكر" لتأليب الرأي العام والتشكيك في جهود الدولة التي سخرت كل إمكاناتها لحماية المصريين في الداخل والخارج.

وبعث ناشط على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة إلى الناشط المزعوم بالقول: "لن يفيدك تحالفك من الخونة الإرهابيين حتى ولو ادعيت بانتماءك للتيار الليبرالي والليبرالية براء.. بل إذا كانت الليبرالية تسمح بتحالفك من الإرهاب والقتل والفوضى والتخريب فلتسقط الليبرالية".

فيما قالت أخرى: "جمال عيد شخص انتهازي معدوم الضمير، كفاك نحيبا على الإرهابيين والقتلة الذين تحالفت معهم، وإنذار لك لن يرحمك الشعب المصري الأصيل الواعي وسيلقيك في مزبلة التاريخ".