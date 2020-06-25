شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 19 منطقة في أسوان غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بقطع مياه الشرب بعدة مناطق في مدينة أسوان غدًا الجمعة لمدة 11 ساعة. وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، الخميس، إنه «نظرًا للقيام بأعمال ربط خط محطة مياه فريال 300 مم بخط آخر 300 مم، مما سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق، الجزيرة حتى كلية الهندسة – الحكروب – الناصرية – أرض الجميلي – الحصايا – عزبة الوادي – تقسيمات الصداقة الجديدة – أطلس – البشارية – الشونة – وسط المدينة – شرق البندر حتى النفق – الكورنيش – جبل تقوق – الشيخ هارون – كيما غرب حتى عزبة الحدود – كسر الحجر – عباس فريد، وذلك من الساعة العاشرة مساء الجمعة حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي السبت. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 59,561

تعافي 15,935

وفيات 2,450

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