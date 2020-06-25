شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح وحده غسيل كلوي لمرضى كورونا بمستشفى بني سويف الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، افتتاح وتشغيل وحدة الغسيل الكلوي الجديدة والخاصة بمرضى فيروس كورونا، وذلك بقوة أربعة أجهزة، أتنين منهم يعملون داخل الرعايات المركزة وجهازين آخرين لمرضى الغسيل الكلوي المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا من المسجلين بالمستشفى الجامعي لجلسات الغسيل الكلوي الأسبوعية المعتادة، وذلك تجنبا لنقل العدوى لمرضى الغسيل الآخرين وللتعامل الطبي معهم بأقصى درجات الحماية الوقائية للفريق الطبي والتمريض وكذلك للمرضى أنفسهم.

افتتاح وحده الغسيل الكلوي لمرضى كورونا بمستشفى بني سويف الجامعي

وقال الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى، في بيان، الخميس، إن هذه الوحدة قد أنشأت خصيصا لمرضى كورونا في الدور الخامس بالمستشفى بخلاف وحدة الغسيل الكلوي الأصلية بالدور الأرضي بالمستشفى والتي تضم ٣٦ ماكينة غسيل كلوي تعمل على مدار جميع أيام الأسبوع.

افتتاح وحده الغسيل الكلوي لمرضى كورونا بمستشفى بني سويف الجامعي

يشار إلى أن وحدات العزل لمرضى كورونا بالمستشفى الجامعي تضم ٨٣ سريرا وقد تم دعمها جميعا بشبكة غازات وتوصيل أجهزة مونيتورز وتوفير عدد كبير من أجهزه التنفس الصناعي لتتحول كل هذه الأسرة إلى أسرة رعاية مركزة، في إطار دعم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف للمستشفى.

افتتاح وحده الغسيل الكلوي لمرضى كورونا بمستشفى بني سويف الجامعي