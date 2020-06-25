شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تعتذر عن وجود مشكلة تقنية في الموقع الخاص بالهيئة القومية للتأمينات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت وزارة التضامن الاجتماعي للسادة أصحاب المعاشات بالاعتذار عن وجود مشكلة تقنية في الموقع الخاص بالهيئة القومية للتأمينالاجتماعي والمخصص للاستعلام عن العلاوات الخاصة.

واوضحت ان المشكلة التقنية حدثت نتيجة الإقبال الشديد من ملايين المستخدمين الراغبين في الاستعلام عن العلاوات الخاصة مما أدى إلىحدوث عطل فني وتوقف الموقع مؤقتا وقد تم حل المشكلة التقنية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجارى العمل علي زيادةسرعة تقديم الخدمة خلال الساعات القادمة.

وتهيب الوزارة بالسادة المواطنين واصحاب المعاشات غير المعنيين بالعلاوات الخاصة عدم الدخول على الموقع خلال الساعات القادمة لإتاحةالفرصة لتخفيف الضغط وتحسين جودة خدمة الاستعلام عن العلاوات.

جدير بالذكر ان وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت ان صرف العلاوات الخمسة جاء وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاحالسيسي وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى ٣٥ مليار جنيه. ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة ٢.٤مليون مواطن، منهم ١.٩٠٩مليون من القطاع الحكومي وحوالي ٥٢٤ ألف من العام والخاص، وأنها ستصرف بأثر رجعي، كما أعلنت أنهسيتم صرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة ١٤% بداية من ١ يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى ٩٨٠ جنيه وبإجمالي تكلفة ٢٥ مليار جنيه.