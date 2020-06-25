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أول تعليق من حسين زين بعد تجديد الثقة كرئيس لـ«الوطنية للإعلام»

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بتشكيل مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، لمدة أربع سنوات أخرى.

وتقدم حسين زين، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة بتوليه رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام، داعياً الله أن يوفق سيادته في استكمال مسيرة التنمية والبناء والاستقرار وتخطي كل التحديات التي تواجه وطننا الحبيب.

وقال «زين» إن «الوطنية للإعلام» مستمرة في تفعيل دورها على نحو يسهم في تحقيق أهداف السياسية الإعلامية للدولة المصرية من زيادة الوعي وتنوير العقول وتحقيق الشفافية والمصداقية في التناول الإعلامي لمختلف القضايا، مؤكدا على تقديم المساندة الإعلامية لكافة مؤسسات الدولة المصرية في معركة البناء والتعمير ومعركة دحر الارهاب والتصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف التشكيك في الجهود المبذولة.

كما أكد «زين» على استمرار «الوطنية للإعلام» بأبنائها في تحديث وتطوير أليات العمل بها لمواكبة التطور المذهل في تكنولوجيا الاعلام وتحقيق المنافسة.

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