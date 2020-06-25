أول تعليق من حسين زين بعد تجديد الثقة كرئيس لـ«الوطنية للإعلام»

شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من حسين زين بعد تجديد الثقة كرئيس لـ«الوطنية للإعلام» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بتشكيل مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، لمدة أربع سنوات أخرى.
وتقدم حسين زين، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة بتوليه رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام، داعياً الله أن يوفق سيادته في استكمال مسيرة التنمية والبناء والاستقرار وتخطي كل التحديات التي تواجه وطننا الحبيب.
وقال «زين» إن «الوطنية للإعلام» مستمرة في تفعيل دورها على نحو يسهم في تحقيق أهداف السياسية الإعلامية للدولة المصرية من زيادة الوعي وتنوير العقول وتحقيق الشفافية والمصداقية في التناول الإعلامي لمختلف القضايا، مؤكدا على تقديم المساندة الإعلامية لكافة مؤسسات الدولة المصرية في معركة البناء والتعمير ومعركة دحر الارهاب والتصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف التشكيك في الجهود المبذولة.
كما أكد «زين» على استمرار «الوطنية للإعلام» بأبنائها في تحديث وتطوير أليات العمل بها لمواكبة التطور المذهل في تكنولوجيا الاعلام وتحقيق المنافسة.
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