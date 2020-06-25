شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من «الطيران» تفتش مطار الغردقة استعدادًا لاستقبال الرحلات الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مطار الغردقة الدولي، الخميس، قيام لجنة فنية من خبراء سلطة الطيران المدني المصري أعمال التفتيش على المطار في قطاعات السلامة والأمن والتشغيل لمتابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة قبل عودة الركاب والطائرات للمطار أوائل الشهر المقبل، ومن المقرر أن تستمر اللجنة في أعمالها لمدة ٤٨ ساعة.

وشددت اللجنة على ضرورة تطبيق إرشادات وتوصيات الاتحاد الدولى للنقل الجوى «الاياتا» ومنظمة الصحة العالمية في ظل انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بصالات السفر والوصول وتشغيل الكاميرات الحرارية وأجهزة الإنذار والإطفاء وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير للمنشآت التابعة للمطار.

يأتي ذلك بالإضافة إلى اتخاذ عدة إجراءات لتخفيف التكدس في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار وتم تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعى داخل صالات السفر والوصول وذلك بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا، وتوفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعى بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية يجب على المسافرين إتباعها للحفاظ على سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية ووضع علامات على أرضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر. وتعديل بعض ممرات الوصول والسفر، لتسمح بدخول وخروج اعداد معينة لضبط صالات السفر والوصول بشكل أمن وزيادة منافذ الحجر الصحى بالمطارات مع تلبية كل احتياجاتهم، لضمان سلامة وحياة المسافرين والعاملين.

وتفقدت اللجنة صالات السفر والوصول وفرز الحقائب والسيور واجهزة التفتيش والفحص وكل ما يخص السلامة والامان بالمطار، وسلمت مسؤولي المطار وشركات الطيران الوطنية والخاصة المصرية إخطار دليل للمطارات والذي يتضمن ضرورة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية داخل صالات المطارات وعلى متن الرحلات الجوية الدولية والداخلية والتجارية.

وفور انتهاء اللجنة من أعمالها سيتم إعداد تقرير فني بالزيارة، وما تم رصده من إجراءات واستعادت داخل المطار وتقديمه لوزير الطيران المدني. وشهد مطار الغردقة الدولي الخميس الماضي زيارة تفقدية لوزيري السياحة والاثار والطيران المدني لمتابعة اجراءات استقبال الرحلات الخارجية والاستعدادات التي تمت بالمطار.

كانت وزارة الطيران المدني قد أعلنت عودة الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو القادم، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

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