شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 42 حالة من فيروس كورونا بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن شفاء عدد 42 حالة من الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد في محافظة شمال سيناء، وذلك بعد تحول التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأكد الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، على أن إجمالى الحالات المشتبه فيها على مستوي المحافظة بلغ 139 حالة، حيث تم حجزهم وسحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، وقد وردت نتائج جميع العينات والتي تفيد سلبية 42 حالة وإيجابية 35 حالة أخرى وهناك 4 حالات لا زالت تحت البحث، بجانب عزل 58 حالة منزليًا بدون أخذ عينات «شفاء 35 حالة- 23 حالة تحت العزل».

وأشار شوكة إلى وفاة 4 حالات «3 حالات من العريش وحالة من الشيخ زويد» من الحالات الإيجابية وشفاء 7 حالات وحجز 7 حالات بمستشفى العريش العام و4 حالات بمستشفى بئر العبدالمركزي وعزل 13 حالة منزليًا.