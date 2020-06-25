«صحة الغربية»: حالات العزل المنزلي بالمحافظة بلغت 5 آلاف و979 إصابة حتى اليوم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، صرف 400 شنطه أدوية لحالات العزل المنزلي أمس 24 يونيو، وذلك بعد توقيع الكشف وظهور أعراض المرض قبل ظهور نتيجة العينه، وذلك بعد تسجيل الحالات على سيستم الوزارة، وذلك كإجراء استباقي لمحاصرة المرض، لافتا إلى أن عدد حالات العزل المنزلي بلغت إلى اليوم 5 آلاف و979 إصابة.
وأوضح الدكتور عبدالناصر، أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة، بتطبيق بروتوكول العلاج المنزلي لمصابي فيروس كورونا وحالتهم مستقرة، مؤكدا أن ذلك لن يقتصر على تقديم العلاج للمرضى فقط بل سيمتد الأمر للمخالطين المباشرين، حيث سيتم إعطاؤهم العلاج وتناوله كنوع من أنواع الوقاية قبل ظهور الأعراض لديهم.
من جانبها أكدت الدكتوره أمنيه منصور، مدير إدارة الرعايه الأساسية، أن فرق الرعاية تقوم بدورها في متابعة مرضى العزل المنزلي وتسهيل احتياجاتهم الدورية إلى أن يمن الله عليهم بالشفاء.
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