شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للإعلام يستهل أعماله بالاحتفال بالكاتب مكرم محمد أحمد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب ساعات من إعلان تشكيل الهيئات الإعلامية، أعلن الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس سيستهل أعماله بعد أداء اليمين الدستورية وإعلان تشكيله الجديد، بالاحتفال بالكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، بما يلائم تاريخه ويليق بمكانته المرموقة في الصحافة والإعلام، مؤكدًا أن الاحتفال إنما يأتي اعترافًا بدور مكرم الكبير في خدمة قضايا الحريات العامة والوقوف إلى جوار الدولة المصرية، مدافعًا قويًا عن قضاياها وتحدياتها.

وأكد «جبر» أنه زار «مكرم» في منزله، وقدم له الشكر على دوره العظيم في المجلس خلال الفترة التي تولى فيها رئاسته، وجهوده الكبيرة التي لم تتوقف لحظة واحدة، وطلب منه أن يكون مساندًا بالمشورة والرأي والخبرة.

من جانبه، هنأ الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، «جبر»، وأعرب عن سعادته كونه غادر المجلس وقد أدى دوره على الوجه الأكمل، وتمنى «مكرم» لرئيس المجلس والأعضاء الجدد التوفيق والسداد، وأكد أنه لن يبخل في أي وقت في تقديم خبرته، استكمالاً للمسيرة التي قادها بنجاح.

وتقدم حسين زين بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة بتوليه رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام.

وقال حسين زين إن «الوطنية للإعلام» مستمرة في تفعيل دورها على نحو يسهم في تحقيق أهداف السياسية الإعلامية للدولة المصرية من زيادة الوعي وتنوير العقول وتحقيق الشفافية والمصداقية في التناول الإعلامي لمختلف القضايا، حيث أكد على تقديم المساندة الإعلامية لكافة مؤسسات الدولة المصرية في معركة البناء والتعمير ومعركة دحر الإرهاب والتصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف التشكيك في الجهود المبذولة، كما أكد على استمرار الوطنية للإعلام بأبنائها في تحديث وتطوير آليات العمل بها لمواكبة التطور المذهل في تكنولوجيا الإعلام وتحقيق المنافسة.

وفي السياق ذاته، أكد عبدالصادق الشوربجي، الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيكمل ما بدأه سابقيه في الهيئة، وقال: «الهيئة بذلت جهدًا كبيرًا، وعملت في مختلف الملفات، لذا سأبدأ من حيث انتهوا»، موجهًا لهم الشكر والتقدير على العمل الجاد طوال هذه السنوات، وقال: «لن نبدأ إنجازًا من مرحلة الصفر، وأرحب بالعمل الجماعي وأؤمن بثماره ونتائجه، وهذا يتطلب العمل على مدار 24 ساعة، ولدي أفكار كثيرة لن أعلنها إلا بعد الاجتماع بأعضاء الهيئة، للتشارك في اتخاذ القرارات وخاصة تلك التي تمس قضايا الرأي العام، فنحن لا نملك رفاهية الوقت، ولابد أن نتكاتف جميعا لخدمة الصحافة كمهنة والدولة ككل».

ووجه الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى للإعلام، الشكر للمجلس السابق، واصفًا إياهم بأنهم عملوا في ظروف صعبة جدًا، وقال الديهي لـ«المصري اليوم»: «مجرد إيجاد اسمي في الترشيحات شرف كبير، واعتبره تكليفًا وليس تشريفًا»، ووجه الشكر لمن رشحه عضوًا في المجلس، مؤكدًا أن عددًا من التحديات تواجه الدولة في المرحلة الراهنة، أهمها أن تكون رسالة الإعلام مؤثرة في كل القضايا، مؤكدًا أن أعضاء المجلس سيجتمعون عقب أداء اليمين الدستورية لتحديد رؤيتهم في ضبط المشهد الإعلامي.

Advertisements

وبعد تجديد الثقة فيه عضوًا في المجلس الأعلى للإعلام، أكد صالح الصالحي، أن المسؤولية كبيرة وتتطلب مزيدًا من العمل من أجل الوطن، حتى يؤدي الإعلام دوره المرجو، خاصة أن المرحلة تحتاج إعلام قوي، يرفع وعي المواطن، ويدعم خطط التنمية ويدعم مصر على المستوي الخارجي والداخلي، مؤكدًا أن المجلس السابق بقيادة مكرم محمد أحمد، تحمَّل الكثير وتمكَّن من تنفيذ الملفات المهمة وتنظيم العمل الإعلامي في مصر، مشيرًا إلى بدء العمل فور أداء رؤساء المجالس الجدد اليمين الدستورية.