شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن تشكيل مجلس أمناء مدينة زويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1244 لسنة 2020، بشأن تشكيل مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لمدة 4 سنوات، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية عدد من العلماء البارزين فى مجال تخصصهم، وشخصيات عامة مصرية وأجنبية من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمى.

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وشملت قائمة العلماء البارزين المعينين أعضاء مجلس أمناء مدينة زويل، كل من: الدكتور مجدي يعقوب، خبير القلب العالمي، واللواء الدكتور مهندس جمال النشار، مدير الكلية الفنية العسكرية، و الدكتور هشام صادق، مستشار دولي، و الدكتور محمد لطیف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، و الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، و الدكتور عمرو شعراوي، أستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، و الدكتور رشاد برسوم، أستاذ متفرغ بكلية طب جامعة القاهرة، و الدكتور هاني حلمي عازر، مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، وسير جون توماس أستاذ بجامعة كامبريدج، والأستاذ الدكتور جان لو شامو رئيس معهد كاليفورليا للتكنولوجيا الأسبق.

وعلى صعيد الشخصيات العامة المصرية والأجنبية من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء دكتور مهندس محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والمهندس سميح ساويرس، عضو مجلس إدارة مدينة زويل الحالي، ومعتز الألفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار.